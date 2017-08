Keita saluta la Lazio: "Non potevo più restare, grazie a tifosi e compagni"

Keita Balde, fresco di firma col Monaco, si congeda così: "Voglio andare, non potevo più restare. Per me la Lazio sono i tifosi e i compagni".

L'ultimo saluto. E' quello di Keita Balde alla Lazio, all'indomani della firma col Monaco che sancisce il divorzio tra l'attaccante senegalese e il club di Lotito.

Via Instagram, il nuovo numero 14 di Jardim si è congedato così dall'ormai sua ex squadra: "Il momento è arrivato. Devo spiccare il volo e provare a farcela da solo con le mie ali. Ali forgiate dalla vostra passione, dalle vostre pacche sulle spalle, dai bimbi con la mia maglia numero 14, da chi mi ha amato e incoraggiato".

"Guardo Roma dall'alto e ci vedo la Storia - prosegue Keita - lo scudetto primavera, i primi goal, sofferenze e gioie, quella doppietta, applausi e critiche, lo spogliatoio fatto di compagni e professionisti che mi hanno aiutato. Ma soprattutto voi tifosi. Grazie a tutti coloro che mi hanno insegnato, aspettato e cresciuto. Non parlo solo di calcio ma anche di vita reale".

Nei confronti del club, le parole dolci latitano: "Sono arrivato a Roma che ero un bambino, piccolo e sognatore, mi avete accompagnato fino al momento del salto. Non voglio essere ipocrita. Vado, voglio andare, non potevo più restare e lo sapete tutti. Inutile negare che avrei potuto, insieme al mio agente, scegliere altri modi di partire e invece abbiamo optato per il migliore. Quello che porta dei vantaggi anche alla società e quindi a voi".

"Per questo - conclude Keita - vi dedico il mio ultimo pensiero: tifosi e compagni di squadra. Grazie! Per me voi siete la Lazio. Un sentimento senza padroni che vola nel cielo. Una sensazione di libertà che non si può imprigionare".