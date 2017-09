Karamoh ancora bloccato in ascensore: seconda volta in 3 giorni

Appena arrivato all'Inter, Yann Karamoh si è ritrovato nuovamente bloccato dentro un ascensore: se non altro l'ha buttata sul ridere...

Tra Yann Karamoh e gli ascensori, evidentemente, non c'è un bel rapporto. Bloccato due giorni fa in attesa dei soccorsi, bloccato anche oggi. L'avventura all'Inter del talento francese, in questo senso, non è iniziata benissimo.

Se non altro Karamoh l'ha buttata sul ridere: sabato non aveva fatto altro che distendersi, postando nel frattempo sul proprio account Instagram il video della propria disavventura, e oggi ha fatto la stessa cosa, provocando ovviamente l'ilarità del web. E anche la sua, come testimoniano le emoji del post.

Male quando si tratta di prendere un ascensore, dunque, ma benino in campo: ieri Karamoh è entrato in campo negli ultimi 18 minuti più recupero, facendo partire tra l'altro il tiro dal quale, dopo la deviazione di Perin, è scaturito l'angolo dell'1-0.