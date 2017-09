Juventus, sono spariti gli 1-0: erano stati il 'pane' dei 6 Scudetti

10:03 Condividi Chiudi

La Juventus ha nettamente cambiato approccio alle partite: una difesa più vulnerabile, ma anche un attacco che segna almeno 3 goal a partita.

Tutto è cominciato durante il mercato estivo, con una strategia nettamente improntata al gioco offensivo. La Juventus ha venduto gente come Bonucci, Lemina e Rincon; accogliendo giocatori come Bernardeschi, Douglas Costa, Matuidi, Bentancur ed Howedes. La grinta ha lasciato spazio alla tecnica.

Qualcosa in fase difensiva è stato perso visto che, come riporta 'Repubblica', i goal incassati sono già nove tra coppe e campionato, ma ne ha beneficiato in modo esponenziale il reparto offensivo e lo spettacolo. Nelle prime quattro partite di Serie A la Juventus ha segnato 13 goal, come non accadeva dal lontanissimo 1959.

Negli anni di Conte, ma anche nei primi di Allegri, la vera forza della Juventus è sempre stata la difesa. Tantissime partite negli ultimi sei campionati della Juventus sono state vinte per 1-0, era una routine. Per ben 38 volte la squadra bianconera ha superato i suoi avversari con questo punteggio negli ultimi sei anni.

Il giocatore che ne sta traendo maggior vantaggio è senza dubbio Paulo Dybala: l'anno scorso giocava molto più arretrato, lasciando più spazio ad Higuain e agli inserimenti di Mandzukic e Cuadrado. Adesso invece arriva costantemente al tiro dal limite dell'area e gioca da vero fantasista, forse anche per la maglia numero 10 che ha deciso di portare sulle spalle.

Soffre un po' la difesa, a dimostrazione del fatto che ancora infatti non è stata scelta una linea a quattro titolare. Ruotano tutti e gli unici sicuri del posto, ma nemmeno tanto, sembrano essere Chiellini e Alex Sandrod.

Buffon e Szczesny sono leggermente più impegnati rispetto alla media dell'anno scorso, e subiscono la media di due tiri in porta a partita, anche contro squadre di livello basso. Ma, come detto, la metamorfosi è voluta e, chissà, magari porterà la Juventus ad un gioco differente anche in Champions League.