Juventus-Sampdoria, le pagelle: Dybala opaco, brilla Mandzukic

Nella Juventus brillano Howedes, Mandzukic e Khedira, mentre delude Dybala rispetto al solito. Nella Sampdoria Zapata prova a fare tutto da solo.

JUVENTUS

: Arrabbiato per come siano andate le cose a Madrid, riceve cori e applausi dal suo popolo. Lui, affettuosamente, ricambia ripetutamente. In campo va in scena la più pura ordinaria amministrazione, in quanto dalle sue parti i blucerchiati si fanno vedere raramente. Reattivo su Quagliarella e Zapata.

HOWEDES 7: Assente dalla sfida contro il Crotone, datata 26 novembre, sulla fascia destra dimostra di avere piedi educati e buona tecnica di base. Trova, di testa, il suo primo sussulto in bianconero. Insomma, può sfruttare questi impegni per provare a convincere la dirigenza in chiave futuro.

RUGANI 6.5: Nel match del Ferraris, soffrendo la struttura fisica di Zapata, aveva mostrato limiti rimarchevoli. Un girone dopo, all'opposto, le cose vanno meglio. Testa alta e personalità. Il modo giusto per scalare ulteriormente le gerarchie.

CHIELLINI 6: La Sampdoria è la sua vittima preferita con quattro marcature. Ma, da questo punto di vista, in stagione il bottino recita ancora pieno digiuno. Poco male. Il suo mestiere consiste nel non far gioire gli attaccanti avversari. Eccede in qualche leziosismo di troppo.

ASAMOAH 6.5: Le sue ultime partite sotto la Mole, prima di passare all'Inter, proseguono all'insegna della continuità. Opta per le migliori soluzioni, mostrando una freschezza atletica degna di nota. Insomma, perderlo a parametro zero non è che sia proprio cosa buona e giusta.

KHEDIRA 7: Vive, come dimostrato in entrambe le partite con il Real Madrid, un momento positivo. Nell'arco della gara, specialità della casa, riesce a gestire le forze. Detto questo, quando c'è da salire di tono non si risparmia. C'è gloria pure per lui. (81' STURARO SV).

PJANIC 6: Il genio bosniaco, specialmente senza pressione, disegna calcio. Da lui passano tutte le azioni principali della Signora. Da lui, ad ampio raggio, possono passare i trofei. Esce per un problema fisico. (43' DOUGLAS COSTA 8: Prima di questa gara aveva vantava la media di 3.4 dribbling riusciti in campionato, più di qualunque altro giocatore. Per non perdere le buone abitudini, si diverte a giganteggiare. Tre assist e tanto spettacolo).

MATUIDI 6.5: In termini di polmoni ha pochi rivali su scala europea. La sua dedizione, alle volte, è persino commovente. Dà equilibrio. E tale aspetto, perlopiù nel calcio moderno, può comunicare molto. Imprescindibile.

CUADRADO 6.5: Sulla fascia destra fa quello che vuole, trovando ininterrottamente la superiorità numerica. Provano a raddoppiarlo, ma lui si esalta e si concede libero sfogo in formato progressione inarrestabile.

DYBALA 6: Si impegna, non trovando trame vincenti. Abbassa, come da consuetudine, il raggio d'azione per sviluppare la fluidità di manovra. Fatica. (67' BENTANCUR 6: Fa sentire la sua presenza).

MANDZUKIC 7: Tiene impegnata la difesa ligure e, soprattutto, ha il grosso merito si sbloccare il match. Un impatto può fallirlo. Due, dal canto suo, mai nella vita. E' pur sempre un bomber di razza.

SAMPDORIA

: Conscio della missione quasi impossibile da centrare, ovvero mantenere la porta inviolata, ha il merito di rendere il parziale meno corposo. Non può nulla sulle reti dei campioni d'Italia.

SALA 4.5: Avrebbe la possibilità di spingere con maggiore persuasione, invece declina gentilmente la proposta. Soffre l'uno contro uno. Per giunta, sbagliando completamente il piano gara, dà poca ampiezza in fase di possesso. Al momento dell'ingresso di Douglas Costa nascono veri e propri dolori.

SILVESTRE 5: Con fisicità e mestiere, alle volte, ne viene a capo. Poi, però, Mandzukic sale di tono e sostanzialmente cala il sipario. Prova a farsi sentire con le buone e con le cattive, il che fa capire quanto per lui la gara sia stata complicata.

FERRARI 5: Autore fin qui di una stagione brillante, culminata nella prima convocazione con la Nazionale maggiore, nel capoluogo piemontese non luccica né per attenzione né per tempismo. Lento e macchinoso perde il tempo sul goal di Mandzukic.

REGINI 5: Sale poco, e quando lo fa dal punto di vista stilistico non eccelle. Sulla sua corsia d'appartenenza patisce, in lungo e in largo, gli inserimenti degli avversari.

PRAET 6: Osservato speciale. Non è un mistero che i campioni d'Italia stiano analizzando la crescita del mediano belga, dando tuttavia la priorità ad altri obiettivi. Accompagna diligentemente entrambe le fasi, provando a impreziosire la coralità con giocate interessanti.

TORREIRA 5.5: Fatica, e non poco, a mantenere la posizione. Cerca di costruire la manovra, ma senza palla trova poca disponibilità, e il più delle volte è costretto a rischiare la giocata.

BARRETO 5.5: Testa, cuore e gambe. Nel gioco doriano vanta un'incisività significativa, specialmente in termini di resistenza. L'avversario, tuttavia, non concede grandi sogni. Dunque, tornando alla realtà, meglio limitare i danni. (81' VERRE SV).

RAMIREZ 5: Resta un mistero come un profilo dotato di tale classe viaggi costantemente sul filo del rasoio. Oggi, ad esempio, la giornata è delle più negative. Ogni riferimento all'occasione divorata è puramente voluto. (61' CAPRARI 5.5: La corsa non basta, occorrerebbe altro).

QUAGLIARELLA 5.5: Quando torna all'Allianz Stadium, per lui, gli applausi non mancano mai. D'altronde quattro anni di vittorie non si dimenticano. Prova a inventarsi qualcosa, sbattendo ripetutamente contro il muro eretto dalla retroguardia juventina. Buffon disinnesca un suo colpo di testa. (46' KOWNACKI 5.5: Non trova la posizione giusta. Non incide).

ZAPATA 6: Con la Vecchia Signora, solitamente, vanta un feeling particolare. Punita con la maglia dell'Udinese, messa sotto anche sfoggiando la casacca blucerchiata. Proprio all'andata la sua grande performance era costata ai piemontesi la sconfitta. Questa volta si limita alle sportellate e a una zuccata che non va a buon fine.