Juventus, recuperi Champions: Douglas Costa titolare, Dybala in panchina?

La Juventus ha recuperato Douglas Costa, che contro la Fiorentina partirà dalla panchina. Dybala invece lavora e sogna la Champions League.

Arrivano finalmente buone notizie anche dall'infermeria per la Juventus che, in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham , potrebbe avere a disposizione sia Douglas Costa che Paulo Dybala .

Il brasiliano in realtà lavora in gruppo già da mercoledì e infatti a meno di clamorosi colpi di scena verrà convocato per Firenze , anche se venerdì sera dovrebbe partire dalla panchina per poi giocare titolare proprio in Champions League.

Diverso e più delicato ovviamente il discorso che riguarda Dybala dato che l'argentino, fermo da più di un mese a causa della lesione muscolare subita a Cagliari, secondo 'Tuttosport' in questi giorni sta aumentando i carichi di lavoro .

Ecco allora che, in base alle risposte che arriveranno dal suo fisico e solo a ridosso della partita di Champions, si deciderà se convocare Dybala per portarlo almeno in panchina contro il Tottenham o non rischiare nulla per averlo al meglio nel rush finale della stagione.

Chi invece contro Fiorentina e Tottenham ci sarà sicuramente è Sami Khedira che contro il Sassuolo era stato sostituito durante l'intervallo solo a mero scopo precauzionale, così come Rugani che ha già superato il piccolo affaticamento muscolare accusato domenica.

Sicuri assenti per le prossime partite Howedes, Cuadrado e Matuidi , mentre ancora in dubbio resta la presenza di Barzagli che non ha superato del tutto il guaio al polpaccio accusato prima della gara contro il Sassuolo e difficilmente verrà convocato per Firenze. Allegri spera però di riaverlo contro il Tottenham martedì prossimo. In dubbio per Firenze infine anche Sturaro che ha riportato una lieve distorsione a ginocchio e caviglia.