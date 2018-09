Juventus, rebus Dybala: l'anno scorso segnò 5 goal dopo 3 gare

Non solo non ha ancora segnato, mentre l'anno scorso era già a quota 5, ma il vero problema per Paulo Dybala è la collocazione tattica.

Sia ben chiaro, per Massimiliano Allegri sarà anche piacevole avere questo tipo di problema, ma sicuramente non la pensa allo stesso modo Paulo Dybala. L'attaccante argentino, facendo un confronto con l'anno scorso in questo stesso periodo, sembra molto meno importante per la Juventus, e la 'Joya' se risente anche in zona goal...

Partiamo proprio dal confronto più lampante con l'anno scorso, prendendo in considerazione sempre le prime tre giornate di campionato: Paulo Dybala aveva già messo a segno cinque goal (uno contro Cagliari e Chievo e ben tre contro il Genoa), adesso è a quota zero.

Ma, più di ogni altro numero, preoccupa la collocazione tattica all'interno della Juventus. L'anno scorso la stagione cominciò per Allegri con il dogma del 4-2-3-1, dove Dybala si sentiva perfettamente a suo agio. Quest'anno, sebbene contro il Chievo si sia visto quel modulo (e infatti l'argentino fu titolare alla prima), l'allenatore toscano ha virato verso il 4-3-3 che dà più solidità e certezze (contro Lazio e Parma).

In questo modulo è praticamente impossibile trovare un posto per Paulo Dybala. L'esterno 'alla Bernardeschi' (che non a caso è partito titolare contro Lazio e Parma proprio a discapito dell'argentino) non riesce a farlo; l'unico posto sarebbe quello da prima punta, senza dubbio atipica (ma a Palermo lo ha fatto e anche altre volte alla Juventus). C'è un solo 'problema' però: Mario Mandzukic è diventato fondamentale per il gioco di Allegri e anche per Cristiano Ronaldo, che così riesce a svariare come vuole lui, ed è impossibile rinunciarci.

Ci saranno le partite dove Massimiliano Allegri tornerà ad utilizzare il 4-2-3-1, soprattutto contro avversari prevedibilmente chiusi e arroccati in difesa: in quel caso Paulo Dybala è praticamente l'unico vero trequartista della rosa e non avrà problemi a partire da titolare, ma per adesso non può essere soddisfatto della sua stagione.

Fino ad ora è questo il suo score: 90 minuti contro il Chievo, a secco di goal e assist; in panchina per tutta la partita contro la Lazio, solo 10 minuti contro il Parma. Troppo poco per uno che più volte è stato paragonato a Leo Messi nella sua pur breve carriera.

Il compito di Allegri per il futuro della stagione sarà anche questo: trovare un posto a Dybala e farlo sentire importante, anche perché così non ci guadagna nessuno, soprattutto il giocatore...