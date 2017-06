Juventus-Real Madrid ai rigori? I due quintetti sono già decisi

La finale di Champions fra Juve e Real potrebbe anche decidersi coi tiri dal dischetto: nel caso Allegri e Zidane hanno già deciso i rigoristi.

Questa sera, a Cardiff, Juventus e Real Madrid si contenderanno la Champions League. Una partita che per entrambe le squadre assume un'importanza che va oltre il solo prestigio di vincere il trofeo europeo più importante a livello di club.

Se per la Juventus vincere la Champions questa sera rappresenterebbe il raggiungimento, finalmente, di un traguardo inseguito ormai da oltre vent'anni, che dopo sei Scudetti consecutivi sancirebbe il ritorno a pieno titolo dei bianconeri nell'elite del calcio europeo, per il Real Madrid, campione in carica, sarebbe un ulteriore passo nella leggenda considerato che nessuna squadra è mai riuscita a vincere questo trofeo per due volte di fila.

Una sfida attesissima che potrebbe anche avere un epilogo drammatico: decidersi ai calci di rigore. Non sarebbe certo la prima volta; sono undici le finali di Champions League terminate con la cosiddetta 'lotteria dei rigori' e gli stessi ultimi successi di Juve e Real nella competizione sono arrivati grazie ai tiri dal dischetto.

Così, anche i tifosi cominciano a immaginare quali potrebbero essere i protagonisti del match che avrebbero la pesante responsabilità di calciare dagli undici metri. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Allegri e Zidane hanno già bene in mente quali saranno i cinque loro calciatori che designeranno per tale incombenza.

Per la Juventus sarebbero tutti stranieri: Dybala, Higuain, Pjanic, Dani Alves e Khedira; per il Real Madrid andrebbero invece sul dischetto Cristiano Ronaldo, Ramos, Kroos, Modric e Benzema. Questi i dieci uomini che calcerebbero per certo i rigori, se poi la sfida rimanesse ancora in parità allora si vedrà.

Le due squadre si saranno senza dubbio preparate anche a tale eventualità, ma calciare i rigori in allenamento non è mai come farlo in partita; se poi si tratta della finale di Champions occorre avere davvero tanto sangue freddo. In questa stagione la Juventus non ha avuto tanti calci di rigore a favore durante le partite ufficiali: sono stati 6 fra campionato e Champions, con Dybala a metterne a segno quattro, Marchisio e Higuain gli altri due. Ne ha calciatori invece 8 il Real Madrid, con Cristiano Ronaldo a firmarne sei e farsene parare due.