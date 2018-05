Juventus, pronta la festa Scudetto: non accadeva dal 2014

07:58 Condividi Chiudi

Sarà la prima festa Scudetto con la Juventus per Massimiliano Allegri, visto che dal 2014 la squadra non sfila con il bus scoperto per Torino.

In barba all'aritmetica relativa alla differenza reti con il Napoli, la Juventus ha già programmato la festa per il settimo Scudetto consecutivo. E questa volta, visto che non ci sarà nessuna finale di Champions League da preparare, sarà una festa con i fiocchi.

La prima vera e propria di Massimiliano Allegri, dato che come riporta 'Tuttosport' era da quattro anni che il popolo bianconero stava aspettando questi festeggiamenti in grande.

L’ultima volta del pullman scoperto con la squadra in tour per le vie del centro di Torino, infatti, risale al maggio 2014 con l’ultimo scudetto vinto da Antonio Conte. Per celebrare la prima volta di Massimiliano Allegri e l’ultima di Gigi Buffon si è già mossa la macchina organizzativa: Comune di Torino e Questura sono pronti a varare un piano ad hoc al fine di garantire la massima sicurezza alla carovana bianconera.

La festa è stata programmata per sabato 19 sera, visto che basta un punto alla squadra di Allegri contro la Roma (in caso di vittoria del Napoli in questa giornata) per far anticipare la partita contro il Verona proprio a sabato, anziché domenica 20.

Se tutto andrà secondo i piani della Juventus, il pullman partirà dall'Allianz Stadium per avviarsi verso il centro con il passaggio in piazza Castello e in piazza Vittorio Veneto.