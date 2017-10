Juventus, primo goal con il Den Bosch per il talento classe 1997 Siani

Si chiama Giorgio Siani, è un attaccante classe 1997 di proprietà della Juventus, ma attualmente gioca in Olanda, ed ha segnato il suo 1° goal.

La Juventus, come sappiamo bene, ha tantissimi giocatori di sua proprietà sparsi non solo in Italia, ma anche in Europa. Spesso si tratta di giovani talenti italiani, che non trovano spazio in bianconero e vengono mandati a farsi le ossa da altre parti.

E' il caso di tale Giorgio Siani, attaccante e trequartista classe 1997, in forza al Den Bosch. Nello scorso fine settimana, durante la partita di Eerste Divisie (seconda divisione olandese) contro lo Jong PSV, ha trovato il suo primo goal nei Paesi Bassi.

Per Siani, alla seconda presenza nel Den Bosch, sono bastati appena tre minuti per segnare, subito dopo aver sostituito Bouyaghlafen. Il goal è stato anche di pregevole fattura: cross dalla fascia sinistra e lui ha chiuso di testa sul secondo palo, anche se la statura non è sicuramente il suo forte (1,74 m).

Giorgio Siani continuerà ad essere seguito dalla Juventus, anche perché il giocatore è solo in prestito al Den Bosch e, teoricamente, tornerà alla base bianconera tra un anno.