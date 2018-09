Juventus, paura per Pjanic con la Bosnia: "Infortunio da valutare"

Il regista bianconero è uscito a pochi minuti dalla fine contro l'Irlanda del Nord. In dubbio la sua presenza nella prossima partita.

Scatta un piccolo allarme Pjanic in casa Juventus. Il regista bosniaco rischia di saltare la prossima partita della sua Nazionale a causa di un infortunio.

Pjanic ha regolarmente giocato la gara vinta dalla Bosnia Herzegovina contro l'Irlanda del Nord, ma è stato costretto a lasciare il campo al minuto 83 per un problema fisico non meglio specificato.

Il CT Prosinecki a fine partita ha confermato l'infortunio accusato dal giocatore della Juventus, senza però fornire ulteriori indicazioni: "E' uscito per infortunio, le sue condizioni sono da valutare".

La presenza di Pjanic per la gara in programma martedì prossimo contro l'Austria a questo punto è in forte dubbio, anche se le storie pubblicate su Instagram dallo stesso giocatore sembrano escludere problemi seri.

Il bosniaco d'altronde già contro la Lazio aveva accusato un affaticamento muscolare che aveva consigliato ad Allegri di sostituirlo durante la ripresa, ma poi era regolarmente sceso in campo a Parma prima della sosta pur senza brillare.

La Juventus ovviamente spera che per Pjanic non si tratti di nulla di grave dato che, alla ripresa, i bianconeri saranno impegnati anche in Champions League con il debutto in programma a Valencia il 19 settembre.