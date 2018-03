Juventus, notizie non positive: Cuadrado sente ancora dolore

Juan Cuadrado doveva rientrare a fine marzo secondo l'iniziale tabella di marcia; il giocatore sente ancora dolore però e non sta forzando i carichi.

AAA cercasi Juan Cuadrado. Dopo l'operazione a fine gennaio, il giocatore colombiano non ha ancora cominciato nemmeno ad allenarsi con il resto del gruppo. Il problema agli adduttori, o quanto meno il recupero in sé, è stato più importante del previsto.

La Juventus lo aspetta con ansia, soprattutto Massimiliano Allegri, visto anche il quasi contemporaneo infortunio di Bernardeschi. Sia l'italiano che il colombiano stanno costringendo agli straordinari Douglas Costa ormai sempre titolare senza possibilità di riposo.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', Cuadrado andrà in Francia a farsi visitare dai medici della Colombia, anche se ufficialmente non è stato convocato per le amichevoli.

Allegri contava di riaverlo per fine marzo, ma lui ha ancora dolore quando calcia e non se la sente di forzare. I tempi di recupero potrebbero allungarsi, a meno che non ci siano novità nelle prossime settimane.