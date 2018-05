Juventus, niente cambio per Lichtsteiner: il saluto a fine gara

Non solo Buffon, anche Stephan Lichtsteiner ha salutato il pubblico della Juventus: esce dal campo senza sostituzione e prende la standing ovation.

Una giornata di festa e di addii in casa Juventus: i riflettori sono ovviamente puntati su Gigi Buffon, ma al fischio finale anche Stephan Lichtsteiner ha salutato i propri tifosi tra i tanti applausi e gli abbracci dei compagni.

Il terzino svizzero ha indossato per l'ultima volta la maglia bianconera dopo aver annunciato l'addio nei giorni scorsi, ma Allegri non gli ha concesso la standing ovation a partita in corso con una sostituzione. Gli applausi del pubblico e gli abbracci dei compagni sono arrivati comunque a fine gara, quando il giocatore è uscito dal campo nonostante le tre sostituzioni già effettuate.

All'85' l'occasione di chiudere l'avventura nel migliore dei modi: calcio di rigore per la Juventus e i compagni lasciano il dischetto allo stesso Lichtsteiner, che però trova la parata di Nicolas. Niente ciliegina sulla torta per l'esterno bianconero, accolto comunque dal calore del pubblico e di tutto lo staff al termine della partita.