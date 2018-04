Juventus-Napoli, aperto il settore ospiti dello Stadium

09:14 Condividi Chiudi

Il Prefetto di Torino autorizza la vendita dei 2.100 tagliandi solo a chi possiede la tessera del tifoso e non risiede in Campania.

C'era attesa per capire se il big match di domenica sera tra Juventus e Napoli potesse accogliere allo Stadium anche i tifosi partenopei, dopo tanti anni di assenza a Torino.

Ebbene, come riporta 'La Stampa', il Prefetto di Torino ha autorizzato la vendita di 2.100 tagliandi, ma solo a chi possiede la tessera del tifoso e non risiede in Campania.

"Il provvedimento - recita un comunicato della Prefettura - è stato adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone dai rischi legati all’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in anche in scontri".

Anche se con qualche restrizione e solo in piccola parte, i tifosi del Napoli "conquistano" quindi il diritto di sostenere la propria squadra anche a Torino. Come detto, da svariati anni, per motivi di ordine pubblico, il settore ospiti della casa bianconera era stato chiuso per motivi di ordine pubblico, così come quello del San Paolo ai tifosi della Juventus.