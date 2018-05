Juventus-Milan, le scelte di Gattuso: dubbio Biglia, davanti Cutrone

Pochi dubbi per Gattuso in vista della finale di Coppa Italia di domani contro la Juventus: Cutrone favorito su Kalinic, Biglia vuole esserci.

Sarà un Milan fortemente italiano quello che Gattuso manderà in campo domani sera all’Olimpico per l’attesissimo atto finale della Coppa Italia. Sei/sette giocatori italiani su undici nella formazione scelta dal tecnico rossonero per la grande sfida contro la Juventus, a partire da Patrick Cutrone, che sembra aver vinto il ballottaggio con Nikola Kalinic per il posto al centro dell’attacco.

16 goal in stagione, 8 in campionato, il timbro da bomber di razza sabato scorso contro il Verona a interrompere un digiuno realizzativo che durava da quasi due mesi: per Cutrone la finale di TIM Cup sarà il coronamento di un percorso che lo ha visto protagonista in particolar modo nel derby vinto ai quarti di finale contro l’Inter, proprio grazie a un suo goal.

Ai suoi lati, come sempre, confermatissimi Suso, pienamente recuperato dopo la botta rimediata contro il Verona, e Calhanoglu, il più in forma in casa Milan come testimoniano le due reti consecutive in campionato.

Il grande dubbio riguarda Lucas Biglia, recuperato in extremis ma destinato a partire dalla panchina, anche se Gattuso ha ammesso in conferenza stampa che l'argentino sta facendo di tutto per esserci doman sera dal primo minuto. "Valuteremo domani, non è al massimo ma sta facendo cose disumane, deve essere un esempio per tutti". Pronto ad ogni modo Manuel Locatelli, che ha convinto Gattuso con le prestazioni offerte in cabina di regia contro Bologna e Verona , con Kessié e Bonaventura da mezzali. Ancora panchina per l’ex capitano Montolivo, scivolato nelle gerarchie del centrocampo rossonero.

A completare l’undici scelto da Rino quello che è ormai il blocco dei ‘titolarissimi’ in difesa: davanti a Donnarumma ci saranno Bonucci e il ritrovato Romagnoli al centro del reparto, con Calabria a destra (preferito ad Abate) e Rodriguez sulla corsia opposta.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.