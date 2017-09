Juventus, lo Schalke si propone: "Possiamo curare noi Howedes"

Ancora fermo ai box per circa un altro mese, su Benedikt Howedes arriva anche l'aiuto dello Schalke: "Se lui vuole, possiamo curarlo noi".

Una semplice proposta di aiuto o una frecciatina verso la Juventus? Benedikt Howedes si è trasferito in Italia dallo Schalke 04, ma non si tratta di un affare a titolo definitivo. Per capire a pieno, infatti, quello che vi stiamo per raccontare, è necessario rileggere il comunicato del 30 agosto scorso con il quale la Vecchia Signora ha annunciato il suo acquisto.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benedikt Höwedes a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni da versare entro il 15 settembre 2017.

Juventus ha, inoltre, la facoltà di acquisire il calciatore a titolo definitivo a decorrere dal 1° luglio 2018, o avrà l’obbligo di farlo, qualora il giocatore disputi almeno 25 partite ufficiali nel corso della stagione 2017/2018. Il corrispettivo è stato fissato a € 13 milioni, pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 3 milioni al raggiungimento da parte di Juventus di sfidanti obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2020".

Questo vuol dire che il giocatore potenzialmente potrebbe tornare allo Schalke nella prossima stagione o, a maggior ragione, il club tedesco potrebbe essere interessato al fatto che Howedes possa giocare almeno 25 partite per essere riscattato dalla Juventus, e quindi guadagnare quella somma di denaro sopra citata.

Oggi lo Schalke, e torniamo all'attualità, ha fatto sapere tramite le parole del direttore sportivo Christian Heidel quanto segue: "Se Benedikt vuole, ci offriamo noi per curarlo dal suo infortunio". Howedes è alle prese con un trauma distrattivo alla coscia e forse al club tedesco stanno venendo dei dubbi sulle tecniche usate dalla Juventus.

O forse, più semplicemente, essendo il giocatore in parte ancora dello Schalke, i tedeschi si sono offerti di dare una mano alla Vecchia SIgnora. A questi livelli, comunque, non sono parole che si ascoltano quotidianamente.