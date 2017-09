Juventus lenta in Champions: Matuidi (il migliore) al 229° posto per metri percorsi!

La prima giornata dei gironi di Champions ha denotato una Juventus abbastanza lenta: Matuidi, il migliore dei suoi, al 229° posto per metri percorsi.

E' andata appena in archivio la prima giornata della fase a gironi di Champions League: bottino amaro per le tre italiane Juventus, Napoli e Roma, che in tre hanno ottenuto appena un punto (quello conquistato dai giallorossi all'Olimpico contro l'Atletico Madrid).

Eppure c'è una statistica che va in controtendenza con tutto ciò: la UEFA ha reso noto la classifica dei giocatori che hanno corso più metri ed al primo posto c'è Amadou Diawara del Napoli, con ben 12856 m.

Per trovare il primo italiano bisogna andare al settimo posto di un altro giocatore partenopeo, Lorenzo Insigne (12333 m); il primo calciatore della Roma presente in classifica è invece Diego Perotti, 27° (11791 m).

Ciò che maggiormente colpisce però è la posizione del 'miglior' interprete della Juventus, Blaise Matuidi: il francese si attesta addirittura in 229esima posizione (9215 m), chiaro segnale delle grandi difficoltà incontrate dai bianconeri nel match perso al Camp Nou contro il Barcellona per 3-0.

Una statistica che non può passare inosservata ad Allegri, il quale avrà il compito di risollevare le sorti della squadra già a partire dal prossimo match di campionato sul campo del Sassuolo.