Juventus-Lazio 'rivincita' di Supercoppa: bianconeri di nuovo affamati

Lo schiaffo rimediato recentemente a Roma è servito ai bianconeri per ritrovare la fame. E quanto sarebbe servito Matuidi in Supercoppa...

A Vinovo, specialmente negli ultimi tempi, tra i confini nostrani non sono abituati a perdere. E la sconfitta estiva di Roma, in Supercoppa Italiana , da quelle parti fa ancora male. Juventus - Lazio 2-3, partita dai due volti, con i biancocelesti che si fanno rimontare il doppio vantaggio, salvo trovare il guizzo vincente negli attimi conclusivi con Alessandro Murgia.

In terra capitolina, soffrendo maledettamente in difesa, i bianconeri hanno palesato evidenti limiti strutturali, ingigantiti da una condizione atletica – valutando il periodo della sfida – piuttosto approssimativa. Poca benzina e, soprattutto, idee scarse. Per quanto proposto dalle due truppe, ha portato a casa il trofeo la squadra che s'è espressa complessivamente meglio, spalleggiata da fame e motivazioni. Il resto, senza fare un torto ai giocatori, è merito di Simone Inzaghi.

Astro nascente del panorama azzurro, il tecnico emiliano ha reso la Lazio brillante e ben organizzata, chiamata a lottare per un posto in Champions League. A Formello sorridono tutti: allenatore e giocatori. Con Ciro Immobile e Milinkovic-Savic diamanti inestimabili.

Il 13 agosto, allo Stadio Olimpico, ha vinto una signora compagine. Che però ha ancora degli alti da esaltare e dei bassi da evitare. Un calo di concentrazione, infatti, sarebbe potuto costare molto caro ad un gruppo in perfetto controllo del match. Errori che, se ripetuti con frequenza, possono segnare negativamente il cammino nel lungo periodo.

Non è questo il caso della Lazio. Simone Inzaghi, con coraggio e personalità, ha inculcato ai suoi una mentalità vincente. E la Supercoppa in bacheca, inevitabilmente, alimenta le ambizioni di una formazione che all'Allianz Stadium dovrà provare a superare l'ennesima prova del nove.

Vincere a Torino è roba difficile per tutti. Infatti, regina incontrastata della Serie A nelle ultime sei edizioni, la Juventus appartiene all'élite europea. E, rispetto alla Supercoppa, i bianconeri sono cresciuti sensibilmente. Allontanato lo spettro della pancia piena, gli uomini di Max Allegri hanno iniziato a macinare risultati importanti, perdendo punti – in Italia – solamente a Bergamo.

Nell'ultimo Juventus-Lazio non c'era Blaise Matuidi , diventato ufficialmente un giocatore dei campioni d'Italia il 18 agosto. Uno con le caratteristiche del francese, valutando lo svolgimento dell'incontro, avrebbe fatto (molto) comodo con qualche giorno d'anticipo. Per il resto, entrambi subentrati dalla panchina in Supercoppa, Douglas Costa e Federico Bernardeschi domani potrebbero racimolare una maglia dal 1'.