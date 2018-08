Juventus-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Umore opposto per Juventus e Lazio, che danno vita al big match della seconda giornata di Serie A: per entrambe obiettivo vittoria.

Umore opposto per Juventus e Lazio, che danno vita al big match della seconda giornata di Serie A: per entrambe obiettivo vittoria. Madama vuole confermare il successo contro il Chievo, i biancocelesti dimenticare la sconfitta interna contro il Napoli.

DOVE E QUANDO

Juventus-Lazio si giocherà sabato 25 agosto 2018: appuntamento alle 18, allo Juventus Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO IN TV E STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport, esattamente su Sky Sport Serie A: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Dopo i problemi riscontrati nella prima giornata, la Juventus potrebbe schierarsi con il 4-3-3: Emre Can titolare, panchina per Cuadrado. Per il resto Cristiano Ronaldo in avanti con Dybala e Duouglas Costa, fuori anch Bernardeschi.

La Lazio recupera gli squalificati Lucas e Lulic: saranno titolari entrambi a centrocampo insieme a Parolo. Luis Alberto giocherà alle spalle di Immobile, Milinkovic-Savic imprescindibile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Khedira; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Radu, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile