Juventus, Khedira rivela: "Nel 2015 ho pensato seriamente al ritiro"

Il centrocampista tedesco della Juventus: "Nel 2015 ho pensato al ritiro, in quel periodo non ero in grado di misurarmi ai massimi livelli".

Anche quest'anno Sami Khedira, con le sue 39 presenze e 9 goal, è stato tra i protagonisti della vittoriosa stagione della Juventus di Allegri. Il centrocampista tedesco, ai microfoni della ZDF, ha però parlato del suo periodo precedente all'approdo in bianconero, quando ha seriamente pensato al ritiro a causa del susseguirsi di tanti infortuni, di carattere muscolare e non.

Lo innervosiva parecchio, quando scendeva in campo in condizioni fisiche non ottimali, il non essere in grado di poter competere ai massimi livelli possibili. "Ci ho pensato molto seriamente, perchè per come sono voglio sempre essere al top e misurarmi con i migliori giocatori e le migliori squadre. Ed in quel periodo non ero assolutamente in grado di farlo. Questo fattore non mi permetteva nemmeno di divertirmi in campo".

Khedira si sta preparando, insieme ai compagni di squadra della Germania, per il Mondiale di Russia 2018, che lo vedrà tra i protagonisti (73 presenze e 7 reti). Spera che gli infortuni possano non perseguitarlo, visto che nel 2014 dovette saltare la finale con l'Argentina a causa di un problema muscolare dopo aver recuperato dalla rottura del crociato, rimediata nel novembre del 2013 in amichevole a San Siro contro l'Italia.