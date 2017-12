Juventus-Inter, vincono le difese: Miranda e Chiellini annullano i bomber

22:04 Condividi Chiudi

Benissimo i due reparti difensivi di Juventus e Inter: vinti tutti i duelli con gli attaccanti, male Higuain e Icardi.

Doveva essere la serata di Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, è stata la serata di Miranda e Chiellini . Vincono le difese nel big match di giornata tra Juventus e Inter , all'Allianz Stadium la prima e la terza della classe confermano il grande equilibrio difensivo mostrato nelle ultime giornate.

La squadra di Allegri arriva alla quinta partita consecutiva senza subire reti: un dato significativo sul ritrovato assetto difensivo, che nella prima parte di stagione aveva fatto scattare il campanello d'allarme.

L'articolo prosegue qui sotto

450 - Giorgio Chiellini taglia il traguardo delle 450 partite con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Veterano. #JuventusInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) 9 dicembre 2017

Grande protagonista Giorgio Chiellini , che proprio questa sera firma la presenza numero 450 in bianconero: il difensore italiano sfodera una prestazione maestosa per tempismo e concentrazione, probabilmente la miglior partita di questa stagione. Non da meno il brasiliano Miranda sull'altra sponda: perfetto in marcatura e nelle chiusure nonostante la forte pressione della Vecchia Signora nella ripresa.

I due centrali annullano sotto ogni punto di vista Icardi e Higuain: vinti tutti i duelli contro i due argentini. Bene anche Benatia e Skriniar, sempre più protagonisti nelle rispettive rotazioni. Si salva solo Cuadrado tra gli uomini offensivi in campo, serata negativa per Perisic, Brozovic e Mandzukic.