Juventus-Inter, Allegri ha il dubbio Buffon: Chiellini recuperato

Allegri fa la conta in vista di Juventus-Inter: Chiellini e Pjanic recuperati, ancora in dubbio la presenza di Buffon.

Alla Juventus non c'è nemmeno il tempo di gioire per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Incombe infatti la sfida Scudetto in programma sabato sera all'Allianz Stadium contro la capolista Inter.

Il tecnico bianconero Allegri potrà sicuramente contare nuovamente su Chiellini, che ha smaltito il virus intestinale che lo ha costretto a saltare la trasferta in Grecia, e su Miralem Pjanic, entrato in campo martedì sera al 62' al posto di Paulo Dybala.

Sono invece ancora da valutare attentamente le condizioni del capitano bianconero Gigi Buffon. L'affaticamento muscolare accusato dal giocatore gli ha precluso persino la panchina contro l'Olympiacos.

Appare plausibile che una decisione definitiva riguardo il suo utilizzo verrà presa solamente in extremis, basandosi soprattutto sulle sensazioni del numero 1 azzurro, che sicuramente farà di tutto per non perdersi un big match del genere.