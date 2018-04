Juventus, incubo azzurro: 5 ko con il Napoli negli ultimi 6 anni

Il Napoli è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in tutte le competizioni dalla stagione 2011/12 ad oggi.

Lo scontro diretto dello Stadium ha di fatto regalato un finale di stagione da urlo per la nostra Serie A: Napoli e Juventus sono ora distanti un solo punto a quattro giornate dalla fine, ma dopo la sfida di ieri emerge un interessante dato riguardante le due big del nostro campionato.

Il Napoli è infatti la squadra che ha battuto più volte la Juventus considerando tutte le competizioni dalla stagione 2011/12 ad oggi. Cinque vittorie per gli azzurri sui bianconeri: un dato che consacra la squadra di Sarri come prima rivale di Madama nel panorama nazionale.

La capolista non perdeva in campionato addirittura dal 19 novembre scorso, in casa dal 14 ottobre: si tratta del quarto ko casalingo per la Juventus in ben 130 gare. Il Napoli si conferma invece micidiale in trasferta, 30 turni senza sconfitte per gli azzurri lontano dal San Paolo: l'ultimo ko risale al 29 ottobre 2016 proprio contro la Juventus.