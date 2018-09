Juventus in fuga, Kalinic a Bonucci: "Complimenti per lo Scudetto"

Dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli, Nikola Kalinic commenta un post su Instagram di Bonucci: "Complimenti per lo Scudetto".

La vittoria della Juventus ai danni del Napoli non può ovviamente essere ancora classificata come decisiva, ma ha sicuramente dato una direzione netta a questo campionato, con i bianconeri in piena fuga.

C'è però chi la pensa già in maniera più sbilanciata. È il caso di Nikola Kalinic che, commentando un post su Instagram del suo ex compagno al Milan Leonardo Bonucci, esclama: "Complimenti per lo Scudetto".

Per l'attaccante croato, adesso in forza all'Atletico Madrid, non c'è quindi più storia in Serie A, con la Juventus destinata all'ennesimo Scudetto consecutivo. I due hanno giocato insieme la scorsa stagione al Milan, prima che Bonucci tornasse in bianconero e Kalinic volasse verso la Spagna in estate.