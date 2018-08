Juventus, il fenomeno è Mandzukic: Ronaldo tira ma non segna

Quando Mandzukic segna, come con la Lazio, la Juventus vince sempre: 22 vittorie su 22 gare. Rinviato invece l'appuntamento con il goal di Ronaldo.

Tutti si aspettavano i goal di Cristiano Ronaldo, e invece a trascinare la Juventus alla vittoria contro la Lazio è stato ancora una volta Mario Mandzukic.

'Super Mario', preferito dall'inizio a Dybala, ha firmato il goal della sicurezza che ha chiuso la partita nella ripresa, sfruttando un assist involontario proprio del fuoriclasse portoghese, che lo ha servito ma intendeva concludere a rete, e si conferma 'porta fortuna' della Vecchia Signora.

Una statistica 'Opta' rivela infatti come in 22 gare in cui Mandzukic ha segnato, Madama ha sempre vinto. Un dato impressionante che conferma quanto il croato sia decisivo per i bianconeri.

Rinviato, invece, come detto, l'appuntamento con il goal per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese continua a calciare molto a rete ma finora non è ancora riuscito a trovare la gioia personale.

Per CR7 sono stati 14 finora i tiri in porta in 2 gare di Serie A, di cui la metà nello specchio. Chissà che al terzo tentativo, contro il Parma allo Stadio Tardini, il campione portoghese non riesca finalmente a sbloccarsi per la gioia dei tanti fans che in queste settimane non hannno smesso di sostenerlo.