Juventus, Dybala ancora fuori col Parma: Bernardeschi favorito

08:12 Condividi Chiudi

Paulo Dybala verso la seconda esclusione di fila in campionato: contro il Parma con Ronaldo e Mandzukic in avanti dovrebbe esserci Bernardeschi.

Archiviati i successi con Chievo e Lazio, la Juventus cerca di consolidare il proprio primato in classifica, condiviso col Napoli: bianconeri di scena a Parma nell'anticipo serale del terzo turno con l'obiettivo di vincere per restare a punteggio pieno.

Segui Parma-Juventus in esclusiva in diretta streaming su DAZN

Sarà un'altra occasione per Cristiano Ronaldo che deve ancora sbloccarsi in campionato, compito già riuscito a Mario Mandzukic: loro due sono gli unici sicuro del posto nel tridente d'attacco come confermato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia.

Il tecnico livornese ha provato ad insinuare qualche dubbio di natura numerica: "Ronaldo e Mandzukic giocheranno, il terzo devo ancora sceglierlo. Il terzo o il quarto".

Alla fine sarà comunque 4-3-3 con un'esclusione destinata a far notizia: quella di Paulo Dybala, già rimasto in panchina contro la Lazio. 'La Joya' sembra essere finito nelle retrovie gerarchiche di Allegri che, a quanto pare, gli preferirà nuovamente Federico Bernardeschi.

Per l'ex Fiorentina si tratterebbe della seconda gara consecutiva da titolare, un riconoscimento per le ottime prestazioni offerte che lo hanno portato anche a segnare una rete, pesantissima, all'ultimo respiro sul campo del Chievo.

Così come Dybala, anche Emre Can dovrebbe iniziare dalla panchina con Khedira in campo. Per il ruolo di terzino destro è duello tra Cuadrado e Cancelo, con il portoghese in vantaggio.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.