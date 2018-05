Juventus, dopo il Verona la festa Scudetto: il programma

La Juventus per la prima volta dopo quattro anni sfilerà a Torino con il pullman scoperto: prima la festa allo Stadium e la premiazione.

Il momento tanto atteso per tutto il popolo della Juventus è arrivato. Sabato pomeriggio, dopo e durante la sfida contro il Verona, si potrà festeggiare in casa e a 360 gradi.

La partita contro il Verona sarà una pura formalità in termini di classifica, ma sarà l'occasione per tributare la meritata passerella in casa a Gigi Buffon (all'ultima partita della sua carriera). Per l'occasione è attesa anche una coreografia ad hoc da parte dei tifosi bianoneri.

Come riporta 'Tuttosport', poi, tra le 17.30 e le 18 inizierà la cerimonia di premiazione sul palco della Lega. Consegna del trofeo, coriandoli e ancora festa in campo con le famiglie.

Insomma, tra una cosa e l’altra, è probabile che saranno le 19.30 quando il pullman scoperto partirà dallo Stadium diretto verso il centro di Torino, dove i giocatori potranno essere festeggiati per il doppio trionfo in Serie A e in Coppa Italia.

Contro il Verona, tra l'altro, debutterà anche la nuova divisa della Juventus, che è stata presentato proprio oggi insieme ad Adidas.