De Sciglio promosso: Juventus-Benevento in crescendo

16:34 Condividi Chiudi

Il terzino milanese, fresco di debutto in campionato e all'Allianz Stadium, trova un contributo positivo. In netta crescita psicofisica.

Sarebbe dovuta essere la partita di Stephan Lichtsteiner e, invece, Massimiliano Allegri contro il Benevento ha deciso di affidare a Mattia De Sciglio una maglia da titolare. La prima in campionato, il debutto all'Allianz Stadium. E dopo un primo tempo timido, fatto più di posizione anziché di personalità, nella ripresa il laterale milanese è cresciuto sensibilmente. Certo, test non dei più probanti, ma il numero 2 della Signora è apparso presente mentalmente; supportato da una condizione atletica in ascesa.

La Juventus, seguendo le indicazioni del suo condottiero, ha dimostrato di credere fermamente nelle capacità di colui che, nell'immaginario allegriano, dovrebbe diventare il protagonista della fascia destra. Nell'ambito dell'operazione che ha portato Leonardo Bonucci sulla sponda rossonera dei Navigli, seppur in una trattativa separata, gli uomini della Continassa hanno speso 12 milioni pur di assicurarsi De Sciglio, nonostante fosse legato da un solo anno di contratto con il Milan. Mossa che testimonia quanto la Signora tenga alle tematiche azzurre e, al tempo stesso, di come abbia fiutato l'affare.

Il terzino lombardo, specialmente negli attimi conclusivi della sua avventura sotto il Duomo, ha smarrito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Ecco perché, mai come in questo caso, il lavoro principale si sposta dalle gambe alla testa. E Allegri, colui che ha lanciato Mattia nel grande calcio, sente di poter portare il suo pupillo alla totale espressione. Autore sinora di 4 gettoni in bianconero, De Sciglio sta proponendo una crescita oggettiva: male l'ingresso in Supercoppa Italiana, diligente – fino all'infortunio – a Barcellona, attento a Lisbona e pimpante con il Benevento.

L'articolo prosegue qui sotto

Adesso, però, occorre trovare la tango agognata continuità di rendimento. Sul lato basso destro del campo, affidandosi anche all'ingegno, sinora Allegri ha riscontrato qualche problema. Ma, complice il sempre più vicino rientro di Benedikt Howedes, le cose dovrebbero cambiare in tempi brevi.

Spalleggiato dalla buona vena di Juan Cuadrado, De Sciglio nella prova anti Benevento strappa in pagella un voto ampiamente positivo. Suo il cross che ha portato la Signora ad acciuffare il pareggio con Gonzalo Higuain. Sue le giocate, anche in contesti pericolosi, all'insegna della qualità.

I numeri principali: 75% nei duelli vinti, 98,5% in passaggi riusciti, 6 possessi guadagnati. Dati che lasciano ben sperare a breve e lungo termine.