Juventus-Crotone, De Sciglio segna il primo goal in carriera: "Non sapevo come esultare"

Redazione Goal Italia

07:30 Condividi Chiudi

Getty Images

Mattia De Sciglio in Juventus-Crotone segna il primo goal della sua carriera e rivela: "Buffon mi ha detto: allora ci sei. Non sapevo come esultare".