Juventus, Cristiano Ronaldo supera Google: è il più cercato sul web

18:13 Condividi Chiudi

Nelle ultime ore, le ricerche di CR7 su Internet sono schizzate alle stelle: la parola chiave "Ronaldo" è stata digitata più di Google e Facebook.

Nelle ore in cui si sta decidendo il suo futuro, tra una (improbabile) permanenza al Real Madrid e un (probabile) trasferimento alla Juventus, è scoppiata la Cristiano Ronaldo mania. A Torino, certo, ma non solo: anche sul web.

Un nuovo modo di vedere la Serie A e la Serie B: scopri l’offerta!

Come rivelato da 'Sky Sport', infatti, nelle ultime ore la ricerca del fuoriclasse portoghese su Internet è salita alle stelle. Tanto che oggi, all'ora di pranzo, era proprio la parola chiave "Ronaldo" (senza "Cristiano", dunque) la più digitata, evidentemente per scoprire le ultimissime sul destino del calciatore.

L'articolo prosegue qui sotto

La Ronaldo mania è tale che i possibile neo bianconero ha superato addirittura parole chiave come "Google" e "Facebook". Ovvero, semplicemente, le più cercate di sempre: 25 milioni e 100 milioni di ricerche ogni mese, rispettivamente.

Tra le regioni, a far la voce grossa in questo senso è ovviamente il Piemonte, la casa della Juventus. Ma anche da terre del Sud come Puglia e Sicilia, nelle ore, le ricerche su Internet sono state continue.

L'attesa dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, quando si deciderà una volta per tutte il futuro di Cristiano Ronaldo. E in attesa di capire se davvero il fenomeno del Real Madrid approderà alla Juventus, anche sul web è mania vera.