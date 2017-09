Juventus, col Chievo difesa d'emergenza e probabile esordio da titolare di Matuidi

Gli acciacchi di Chiellini e Khedira e con Barzagli in permesso per due giorni potrebbero regalare una maglia da titolare e Matuidi, Benatia e Rugani.

Gli impegni delle nazionali hanno restituito a Massimiliano Allegri qualche problema di troppo in vista del match di campionato della Juventus contro il Chievo in programma sabato. Oggi i nazionali rientreranno a Vinovo, a parte i sudamericani e Barzagli che, come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', ha ottenuto due giorni di permesso e pertanto con tutta probabilità salterà il match coi veneti.

Dalla Germania rientrerà un acciaccato Khedira, che ha saltato il primo impegno della sua nazionale a causa di una infiammazione al ginocchio e nella seconda gara ha giocato solo l'ultima mezzora. Verrà tenuto sotto osservazione dallo staff medico bianconero e probabilmente salterà anche lui il match col Chievo, soprattutto perché servirà al meglio qualche giorno dopo quando la Juventus scenderà in campo contro il Barcellona per il primo impegno nel girone di Champions League.

Allegri d'altronde, considerata anche l'indisponibilità di Marchisio, può contare comunque su un elemento di prim'ordine per sostituire Khedira: quel Matuidi che non manca certo d'esperienza e quanto a integrazione nel gioco bianconero è sembrato già a buon punto negli spezzoni di gara disputati nelle prime due giornate di campionato. Per il nazionale francese potrebbe quindi arrivare la prima da titolare con la Juventus.

La Nazionale aveva già restituito alla Juventus anche un infortunato Chiellini, che a Vinovo continua il lavoro di recupero per il trauma distrattivo al polpaccio destro rimediato in azzurro. Per lui sono necessari ancora degli esami approfonditi per valutare come sta evolvendo il recupero e un suo eventuale impiego contro il Chievo verrà deciso da Allegri solo all'ultimo momento, sempre con il Barcellona in mente. Così, sabato, al centro della difesa bianconera potrebbe esserci il duo Benatia-Rugani; un primo test di questa difesa d'emergenza si vedrà nell'amichevole che i bianconeri disputeranno oggi contro il Chieri.