Juventus, Chiellini 'dimentica' Bonucci: “Abbiamo salutato Pirlo, Vidal e Pogba...”

Giorgio Chiellini vede una Juventus ancora più competitiva: "Gli schiaffi ci serviranno, siamo ancora più forti dell'anno scorso".

L'addio di Leonardo Bonucci ha fatto discutere in casa Juventus, ma Giorgio Chiellini non fa drammi e continua ad essere ottimista nonostante l'ultimo ko in amichevole contro il Tottenham. Il difensore italiano spiega cosa cambierà con l'assenza del compagno finito al Milan.

Intervistato da 'La Stampa', Chiellini commenta la cessione di Bonucci: "Siamo passati dall'addio di Andrea Pirlo e Arturo Vidal, e sembrava che in campo ci fosse una voragine, e poi dalla partenza di Paul Pogba. Ci vuole un po' di tempo, perché sono arrivati i nuovi e dobbiamo capirci a vicenda: in fondo, anche l’anno scorso abbiamo cambiato soluzioni".

A livello tattico il difensore azzurro prova a suggerire qualche nuova soluzione: "Perdiamo in fase di impostazione, ma magari abbiamo marcatori più forti sugli uomini e, davanti, alternative davvero importanti. Forse Miralem Pjanic si abbasserà di più, ma sono tutte cose che vedrà l’allenatore".

Secondo Chiellini la Juventus è ancora più forte dell'anno scorso: "Ripeto, ci vorrà tempo e lavoro, ma sarà così tutti gli anni. Magari anche quando lascerà Gigi Buffon o cambieranno altri giocatori: però la squadra sta crescendo stagione dopo stagione. E penso che quest’anno sia ancora più forte dell’anno scorso".

La sconfitta subita contro gli Spurs non preoccupa Madama: "Venivamo da tre settimane impegnative negli Stati Uniti e da un paio di giorni di allenamenti intensi. E allora mi aspettavo una partita così, in cui avremmo fatto fatica. Anzi, sono contento di aver trovato un avversario che ci ha messo intensità e forza. Magari ci è servito prendere un po’ di schiaffi: avevamo bisogno di una partita che ci svegliasse dal torpore. Non è una scusa, ma l’obiettivo è essere pronti domenica, in Supercoppa italiana: le cose cambieranno contro la Lazio".