Juventus, Buffon sicuro: "O vince o ci va vicino..."

Il portiere del PSG parla della sua ex squadra ed elogia Cristiano Ronaldo: "Ci ha dato tanti dispiaceri, la Juventus ha già tolto un avversario".

Nella giornata di ieri Gianluigi Buffon ha vinto la sua prima partita di Ligue 1, con il PSG che si è sbarazzato del Caen ed il portiere italiano che ha mantenuto la porta inviolata. Nel post-partita, però, c'è stato anche spazio per parlare di Juventus.

Queste le parole di Buffon sulla sua ex squadra: "Credo che la Juventus non possa sorprendere, è una certezza. Ha una società, un presidente, un ambiente e un gruppo di giocatori troppo importante. O vince o ci va molto vicino".

Su Ronaldo: "Sono sicuro che darà alla Juventus quello che ha dato anche alle altre squadre. Ci ha fatto prendere molti dispiaceri negli scorsi anni, quindi già la Juventus si è portata in casa un avversario molto pericoloso".

E infine Buffon parla della partita con il PSG: "Sono contento perché dopo la Supercoppa di Francia abbiamo vinto anche questa prima di Ligue 1. Non penso di essere già il padrone della difesa, ma non ho subito goal per la seconda partita consecutiva ed è questo l'importante".