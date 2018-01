Juventus, Buffon continua? Marotta frena: "Guardiamo al presente"

L'a.d. della Juventus, Beppe Marotta fa anche il punto sul calciomercato: "C'è rammarico per Pellegri, non siamo interessati a Politano".

Fra futuro di Gigi Buffon e novità sul calciomercato, l'a.d. della Juventus, Beppe Marotta, non si è sottratto ai microfoni di 'Sky Sport' prima del fischio d'inizio della sfida con il Chievo.

"Buffon? È giusto che in questo momento della carriera faccia le dovute riflessioni, - ha dichiarato - ma ciò che conta è il suo rientro in gruppo e il suo apporto fino a fine stagione sarà determinante. Guardiamo al presente".

Il discorso si sposta quindi sul calciomercato: "Apprezzo le qualità di Politano, - ha spiegato Marotta - ma in questo momento non siamo intenzionati all'affondo perchè l'organico è completo. Carrasco? È un'ipotesi fantasiosa, non l'abbiamo mai trattato".

Sfumato anche il colpo Pellegri, appena ufficializzato dal Monaco: "Avevamo un accordo verbale col Genoa che aveva un valore morale, - ha rivelato Marotta - poi con un rilancio super del Monaco abbiamo mollato l'intesa perchè è denaro fresco che entra nelle casse di un club italiano. Ma c'è rammarico per un altro talento che va via dall'Italia, è segno di un calcio che regredisce".

"A gennaio penso che non arriverà nessuno, - ha sottolineato - guardiamo al futuro e pensiamo ai talenti italiani proprio come fatto con Pietro".

In Lega Calcio sono giorni molto caldi per la necessità di eleggere una governance ed evitare il commissariamento: "Con Lotito spesso ci sono idee diverse, ma smentisco categoricamente un contatto fisico. - ha detto Marotta - C'è stato solo un dibattito acceso, è normale che accada in un'assemblea fra persone con idee discordanti".