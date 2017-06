Juventus, Bonucci snobba le indiscrezioni: “Beviamoci su”

Prima le voci sulla presunta lite di Cardiff, poi la smentita: oggi Leonardo Bonucci prova ad ironizzare sulle indiscrezioni nate sul suo conto.

Il nome di Leonardo Bonucci è stato tra i più tirati in ballo in casa Juventus negli ultimi giorni. Il post Cardiff ha fatto emergere numerose indiscrezioni sulle presunte liti nello spogliatoio di Cardiff, ma il difensore prova ad archiviare il tutto sui social.

Si è parlato tanto della discussione con Barzagli e del presunto rimprovero a Dybala, che avrebbe fatto reagire anche Higuain. Bonucci ha smentito tutto, ma le voci che raccontano la vicenda sono più di una.

Oggi il difensore bianconero ironizza su tutto con un intervento sul proprio profilo 'Instagram', pubblicando una foto rivolta alla moglie: "Beviamoci su".

Come se non bastasse anche il mercato tira in ballo Bonucci, che continua ad essere corteggiato dal Chelsea di Antonio Conte, pronto a fare follie per il suo ex giocatore. Se da una parte la Juventus ha messo un divieto su Alex Sandro, dall'altra potrebbe valutare eventuali offerte provenienti dalla Premier per il difensore della nazionale azzurra.