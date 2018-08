Juventus, Bonucci scivola indietro nelle gerarchie: Dybala vice capitano

A Villar Perosa è stato Dybala a prendere la fascia di capitano quando è uscito Chiellini: il passaggio di Bonucci al Milan ha lasciato traccia.

Oggi Giorgio Chiellini compie 34 anni, omaggiato dalla Juventus sui propri social: dopo l'addio di Gigi Buffon il nuovo leader dello spogliatoio è lui, posizione certificata dalla fascia di capitano che ha ufficialmente ereditato dal braccio del portierone trasferitosi al PSG.

Personalità e carisma sono sicuramente assicurate anche dal ritorno del 'figliuol prodigo' Leonardo Bonucci, la cui parentesi al Milan non è tuttavia passata senza lasciare traccia nelle gerarchie bianconere.

Se n'è avuta la conferma domenica scorsa durante la vetrina di Villar Perosa, quando Chiellini ha lasciato il campo: come sottolinea il 'Corriere dello Sport', la fascia di capitano è finita sul braccio di Paulo Dybala e non su quello di Bonucci, che come militanza nella Juventus è ovviamente molto più 'anziano' dell'argentino (319 presenze).

Insomma, tra timidi applausi dei tifosi che stanno soppiantando i fischi e lanci 'alla vecchia maniera' come non se ne vedevano da un anno in casa Juventus, Bonucci sta risalendo la china: ma gli ultimi mesi in maglia rossonera comunque non si potranno mai cancellare.