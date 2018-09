Juventus-Bologna, Dybala si sblocca: goal dopo 492 minuti

Dybala torna al goal dopo le deludenti prestazioni di questo avvio di campionato: l'ultima rete era arrivata proprio contro il Bologna a maggio.

Doveva essere la sua gara, e Paulo Dybala ha risposto presente. E' il goal dell'argentino a sbloccare la partita tra Juventus e Bologna, valida per la sesta giornta di campionato. Nuovamente titolare dopo la deludente sfida a Frosinone, il numero dieci bianconero è andato subito in goal.

Al minuto 11 Dybala ha raccolto la respinta di Skorupski, che si era opposto alla conclusione di Matuidi, per segnare l'1-0 della Juventus. Ci sono voluti 492 minuti all'ex Palermo per ritrovare la rete con la maglia di Madama bianconera, che di fatto non segnava in Serie A da maggio. Proprio contro il Bologna.

Dybala è stato importante anche nel raddoppio della Juventus: lancio per Cristiano Ronaldo, che ha poi servito al centro Matuidi per il raddoppio della squadra di Allegri, in pieno controllo di risultato e gara già al 18' della prima frazione. Almeno a inizio gara, tutto troppo facile per i sette volte Campioni d'Italia.

In panchina contro Lazio e Valencia, contro Chievo, Sassuolo e Frosinone il 24enne di Laguna Larga aveva giocato l'intera gara risultando il fantasma di sè stesso. Dieci i minuti contro il Parma, nei quali non era riuscito a mettere lo zampino. Rimandando l'esultanza fino al Bologna.

Un primo passo per Dybala, con i tifosi della Juventus che sperano di rivederlo decisivo in una partita sì e l'altra pure. Considerando che a fine settembre 2018 il giocaotore sudamericano aveva in cascina già dieci reti.