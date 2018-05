Juventus, Allegri rivela: "Higuain fuori? Non l'ha presa bene"

08:20 Condividi Chiudi

Higuain in campo soltanto nel finale, Allegri sincero: "Non l'ha presa bene ma è normale. 'Pipita' più decisivo di Mandzukic a gara in corso".

È stato il grande escluso, la mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri come altre, d'altronde, nel corso della stagione: Gonzalo Higuain la finale di Coppa Italia ha avuto modo di assaporarla soltanto nel finale, entrando al minuto 83 al posto dell'ottimo Paulo Dybala.

Il tecnico toscano gli ha preferito Mandzukic, schierato al centro del tridente con Dybala e Douglas Costa a supporto: prima panchina dopo quella del 7 aprile scorso sul campo del Benevento, gara precedente al successo inutile del 'Bernabeu' ai quarti di Champions.

Dopo il fischio finale di Damato, Allegri ha spiegato il motivo dell'esclusione del 'Pipita': "Dovevo sceglierne undici e ho pensato di lasciarlo fuori perché pensavo che sarebbe stato utile a gara in corso, anche se per fortuna non c'è stato bisogno. Non dimentichiamoci che Higuain ha dato la zampata al campionato col suo goal all'Inter. Una decisione maturata già sabato contro il Bologna".

La reazione dell'ex Napoli non è stata ottimale: "Non l'ha presa bene ma è normale, parliamo pur sempre di una finale. Come lui anche altri dieci che erano in panchina. Sa essere più decisivo entrando dalla panchina rispetto a Mandzukic che in questo è un disastro".

Benatia tornato decisivo dopo le due esclusioni con Inter e Bologna: "Ha giocato 35 gare ed aveva bisogno di un po' di riposo come i cavalli quando vengono mandati al prato".