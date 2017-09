Juventus, Allegri ha scelto: contro il Sassuolo sarà 4-2-3-1

La Juventus, chiamata a fornire una prestazione convincente dopo la sconfitta di Barcellona, dovrebbe sfidare il Sassuolo con il 4-2-3-1.

Se per la Juventus l'Europa che conta non è iniziata nel migliore dei modi, in campionato le cose vanno nettamente meglio. Tre partite, altrettante vittorie. Prossima fermata: Sassuolo . Domani, al Mapei Stadium, i bianconeri sono chiamati a fornire una prestazione confortante per cancellare la netta sconfitta di Barcellona . Una gara in cui, senza tergiversare, la Vecchia Signora dovrà vincere e convincere.

A Vinovo, dopo il ceffone rimediato al Camp Nou, la concentrazione è tornata ai massimi livelli; come testimoniato dalle parole di Max Allegri alla vigilia della trasferta emiliana. L'infermeria, rispetto alla trasferta catalana, appare clemente. Qualche dubbio di formazione per l'allenatore livornese, in rampa di lancio la possibilità di affidarsi nuovamente al 4-2-3-1 .

Periodo intenso per i campioni d'Italia, pronti ad affrontare tre turni della Serie A in otto giorni. Subito il Sassuolo, poi due sfide all'Allianz Stadium contro Fiorentina (mercoledì) e Torino (sabato). Mai come in questo periodo, pensando anche e soprattutto alla Champions League, c'è bisogno di tutti. D'altro canto, l'ad Beppe Marotta in estate ha operato sul mercato seguendo principalmente un credo manageriale: migliorare la qualità delle rotazioni in tutti i settori.

Le statistiche, in vista dell'immininete gara del Mapei Stadium votano Juventus. Il Sassuolo, infatti, non ha mai segnato più di un solo goal tra le mura amiche contro Buffon e compagni. Nelle quattro sfide di Reggio Emilia: due vittorie piemontesi, una neroverde e un pareggio. Inoltre, i bianconeri sono la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite nell'élite nostrana: 6.

Attenzione, inoltre, ai singoli. La prossima sarà la partita numero 100 - in tutte le competizioni - con la maglia della Juventus per Paulo Dybala. Per la Joya, sinora, 49 reti. Mentre sono 5 i goal segnati da Gonzalo Higuain negli ultimi tre match davanti neroverdi.

Qualora Allegri dovesse affidarsi all'usato garantito, lo schieramento iniziale potrebbe essere il seguente: Buffon tra i pali; Lichtsteiner , Rugani , Chiellini e Alex Sandro nel pacchetto arretrato; Pjanic e Matuidi in mezzo al campo; Cuadrado , Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain .