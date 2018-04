Juventus, Allegri avverte: "Stiamo subendo troppo"

L'allenatore della Juventus dopo la vittoria a Benevento: "Non era facile dopo la partita contro il Real ma ci siamo complicati la vita".

La vittoria della Juventus contro il Benevento è stata più sofferta del previsto, soprattutto per il momento di forma di Diabaté, che ha fatto scorrere alcuni brividi lungo la schiena di Allegri. Ci ha pensato però Dybala, con una tripletta, a rimettere le cose in ordine per la Vecchia Signora.

Al termine della gara, ai microfoni di 'Sky Sport', Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria: "Ci siamo complicati la vita rallentando dopo il primo goal di Dybala. Questa è una sfida che dà seguito a quella contro il Milan, dove già per la prima volta avevamo subito più tiri delle ultime uscite. Bisogna comunque fare i complimenti ai ragazzi, non era facile dopo il Real.

Prendiamo più tiri del solito perché nell'arco di una stagione ci sono questi momenti. Bisogna prevedere queste cose e prendere qualche accorgimento. Abbiamo difeso male oggi quando eravamo schierati, non bisogna farci schiacciare. Oggi era anche la prima giornata di caldo".

Sulla prestazione di Mandzukic, invece: "Per noi Mario è un giocatore importante, per caratteristiche fisiche e di temperamento. Oggi non ha fatto malissimo, ma credo che non sia al top della forma. Tutti, non solo lui, hanno bisogno di trovare la migliore condizione per questi ultimi quaranta giorni".

Allegri parla anche di Dybala: "Dopo la partita contro il Real Madrid ho visto piovere tante critiche, ma dobbiamo stare zitti dopo una sconfitta per 3-0. Per me lui ha giocato bene in Champions, perché sta bene fisicamente e mentalmente. Ora dobbiamo andare a Madrid e vedere che succede, perché nel calcio non si sa mai..."

Sempre sul giocatore argentino, Allegri ha parlato anche a 'Premium Sport': "Dybala ha tratto beneficio dalla mancata convocazione con l'Argentina, ha lavorato bene fisicamente e ha ritrovato il giusto spirito. Oggi si è visto".