Juventus a trazione anteriore: contro la Sampdoria per il riscatto

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus deve assolutamente trovare i tre punti contro la Sampdoria, sperando di allungare sul Napoli.

Non è sicuramente stata una settimana semplice e serena in casa Juventus. L'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, maturata praticamente a tempo scaduto, ha scosso gli animi dell'ambiente bianconero, soprattutto in senatori come Buffon e Chiellini.

Massimiliano Allegri ha però assicurato che la squadra saprà trasformare la rabbia e lo sconforto in cattiveria positiva da mettere in campo in campionato. L'avversario di giornata, sebbene non attraversi il suo miglior momento di forma, non è assolutamente da sottovalutare: la Sampdoria di Marco Giampaolo.

L'allenatore della Juventus sa bene che il turno odierno potrebbe essere favorevole per la Vecchia Signora, con il Napoli impegnato contro il Milan, e per questo ha deciso di puntare su una formazione più che offensiva.

Se le previsioni della vigilia saranno confermate, i bianconeri schiereranno in campo contemporaneamente con Douglas Costa, Cuadrado, Dybala e Higuain. L'unico attaccante in panchina è Mandzukic, vista l'indisponibilità di Bernardeschi.

Allegri si gioca il tutto per tutto senza fare calcoli tattici o fisici, con il turno infrasettimanale che bussa anche alla porta. Spazio invece in difesa per il rientrante Howedes, candidato ad una maglia da titolare per la seconda volta in questa stagione.

Giampaolo risponderà senza sorprese, con il suo 4-3-1-2 e la coppia collaudata Quagliarella-Zapata in attacco. Da capire se Ramirez potrà vincere il ballottaggio con Caprari per il ruolo di trequartista.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, G.Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.