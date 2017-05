Juventus a Bologna, turnover per Allegri: i big riposano per Cardiff

Massimiliano Allegri prepara un massiccio turnover per la trasferta di Bologna, ultima giornata di campionato per la Juventus. Testa a Cardiff.

Coppa Italia e Scudetto sono già in archivio: stagione storica per la squadra di Massimiliano Allegri, che ora vuole fare all-in a Cardiff nella finale di Champions League contro il Real Madrid. L'allenatore della Juventus pensa al massiccio turnover in vista della trasferta di Bologna, ultima giornata di campionato.

Allegri terrà a riposo quasi tutti i big in vista della finale di Champions, la seconda per la Vecchia Signora in tre anni. L'occasione del Triplete è troppo ghiotta e lo staff valuterà caso per caso le condizioni dei giocatori.

Sicura l'esclusione di almeno due dei quattro uomini offensivi: Allegri sceglierà con cura gli elementi che avranno ancora bisogno di tenere alto il ritmo partita. Probabile l'inserimento di Sami Khedira, alle prese con qualche problema fisico e bisognoso di ritrovare minuti importanti sulle gambe.

Per il resto scenderà in campo chi ha avuto meno occasione nell'arco della stagione. Tra i pali possibile chance per il giovane Emil Audero, portiere italiano classe '97. Sicuro l'impiego di Lichtsteiner al posto di Dani Alves sulla destra.

In difesa possibile impiego dal primo minuto per Benatia e Barzagli al posto di Bonucci e Chiellini. Dentro anche Asamoah, mentre tra centrocampo e trequarti sembrano sicuri di una maglia da titolare Lemina, Rincon e Sturaro. Allegri potrebbe decidere di mandare in campo anche Mattiello ed il giovane talento Kean.