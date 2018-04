Juve-Napoli, settore ospiti aperto ai non residenti in Campania

Il Prefetto di Torino ha autorizzato la vendita dei tagliandi per il settore ospiti per Juve-Napoli ai tifosi azzurri non residenti in Campania.

La notizia era nell’aria da qualche ora, adesso c’è però l’ufficialità: il Napoli potrà contare sul supporto dei propri tifosi nello scontro fondamentale per la corsa allo Scudetto che andrà in scena domenica sera a Torino contro la Juventus.

Il Prefetto di Torino ha infatti autorizzato la vendita di circa 2.100 tagliandi, ma solo per i tifosi partenopei che sono in possesso della ‘Tessera del Tifoso’ e che non sono residenti in Campania.

A confermarlo è stato il Napoli attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Sono in vendita dalle ore 16 i biglietti del Settore Ospiti per il match Juventus-Napoli di domenica alle ore 20.45 a Torino. La vendita è vietata per i residenti nella Regione Campania anche se in possesso della Tessera del Tifoso. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente dai tifosi azzurri che non hanno residenza in Campania e che sono in possesso della Fidelity Card. La capienza del settore Ospiti è di 1.016 (1° livello) e 1.083 (2° livello)”.

Il club azzurro ha comunicato che verranno venduti prima i biglietti per il primo livello e successivamente quelli per il secondo e che le vendite, già partite nella giornata di martedì, si chiuderanno sabato alle ore 19,00.