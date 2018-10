Italia U21, i convocati per Belgio e Tunisia: prima per Kean e Zaniolo

I convocati di Di Biagio per le amichevoli contro Belgio e Tunisia: prima volta per Castrovilli, Kean, Luca Pellegrini e Zaniolo.

Quattro importanti novità nei convocati di Luigi Di Biagio per i prossimi impegni dell'Italia Under 21: contro Belgio (11 ottobre a Udine) e Tunisia (15 ottobre a Vicenza), sarà la prima volta per Gaetano Castrovilli, Luca Pellegrini, Moise Kean e Nicolò Zaniolo.

Doppia gioia in casa Roma dunque, sorride anche l'attaccante della Juventus, così come il centrocampista in forza alla Cremonese ma di proprietà della Fiorentina. Chiamata anche per il bolognese Orsolini. Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma); Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Simone Edera (Torino), Andrea Favilli (Genoa), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).