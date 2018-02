Inzaghi sprona la Lazio: "Andiamo più avanti possibile"

Simone Inzaghi commenta l’approdo della Lazio agli ottavi di Europa League: “Ho visto una squadra concentrata, Immobile continui così”.

La Lazio spazza via la Steaua con un perentorio 5-1 e in un colpo solo dimentica la sconfitta patita nella gara d’andata e soprattutto si garantisce la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha spiegato: “Ho visto una Lazio concentrata, abbiamo sempre mantenuto la nostra lucidità. Patric, per esempio, non giocava da più di un mese, ma ha sfruttato la sua chance ed è stato tra i migliori in campo. Io non lascio mai indietro nessuno”.

Tra i grandi trascinatori della Lazio anche un grande Felipe Anderson: “Ha giocato una partita straordinaria, si è anche sacrificato per la squadra. Merita i complimenti e adesso deve continuare così. Per noi rappresenterà una grandissima risorsa nei mesi finali della stagione”.

Immobile si è confermato in un periodo di forma sensazionale: “Avrei voluto sostituirlo con Caicedo, Felipe Anderson però ha avuto un problema di crampi. Questa squadra gioca per lui, sta segnando tantissimo e deve continuare così”.

Il tecnico biancoceleste ha spiegato quale deve essere l’obiettivo della Lazio: “Noi dobbiamo arrivare il più avanti possibile. Ho ricordato ai ragazzi da dove siamo partiti e quanti sacrifici abbiamo fatto per qualificarci all’Europa League. Uscire a questo punto sarebbe stato un peccato e lo dico con tutto il rispetto per la Steaua. Vedremo come andrà il sorteggio, agli ottavi ci sono grandissime squadre, ma ce la giochiamo”.