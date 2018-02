Inzaghi spinge la sua Lazio: "Siamo a 90' dalla finale"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Milan: “Vogliamo arrivare fino in fondo”.

E’ una vigilia molto importante quella che si sta vivendo in casa Lazio. La compagine biancoceleste, sin qui protagonista di una stagione eccellente, ospiterà mercoledì sera all’Olimpico il Milan in un match che mette in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Le due squadre partiranno dallo 0-0 maturato nella semifinale d’andata giocata a San Siro, un risultato questo che lascia ovviamente apertissimo ogni discorso qualificazione.

Simone Inzaghi, parlando ai microfoni di Rai Sport, ha spiegato: “I nostri tifosi ci aiutano sempre, speriamo che domani sera i siano in tanti. Noi vogliamo questa finale”.

Lazio e Milan sono due squadre che stanno vivendo un grande momento di forma: “Vogliamo arrivare fino in fondo. Abbiamo lavorato tanto per questo e ora siamo a 90’ dalla finale. Ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi”.