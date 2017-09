Inzaghi respinge la corte di Madama: "Juventus? La Lazio è un punto d'arrivo, sono felice"

10:43 Condividi Chiudi

Accostato alla Juventus come possibile successore di Allegri, Simone Inzaghi respinge le 'avances' bianconere: "Alleno la squadra di cui sono tifoso".

Imbattuta dopo le prime 4 giornate di campionato - cosa che non accadeva dalla stagione dell'ultimo Scudetto con Eriksson in panchina, oltre 15 anni fa - la Lazio viaggia spedita verso la zona Champions, sulle ali dei goal di Immobile e della guida sicura di Simone Inzaghi in panchina.

Il fratello minore di Pippo è ora l'Inzaghi del momento e le sue azioni sono così in ascesa che la Juventus lo avrebbe individuato come successore di Massimiliano Allegri quando l'attuale ciclo bianconero sarà concluso.

Una ipotesi che il diretto interessato commenta così ai microfoni 'Rai' dopo la vittoria della sua Lazio in casa del Genoa: "Juve? Fa piacere essere accostati a questa squadra, ma io sono l’allenatore della Lazio e la Lazio per me è un punto d’arrivo. Sono felicissimo di poterla allenare, abbiamo riportato la gente alla Lazio. Alleno la squadra di cui sono tifoso, poi vedremo quello che succederà...".