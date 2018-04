Inzaghi consola la Lazio: "Una macchia non può cancellare tutto"

Dopo la clamorosa eliminazione in Europa League, la Lazio di Inzaghi cerca il riscatto nel Derby: "Una sconfitta non può cancellare quanto fatto".

Ci sono sconfitte dure da digerire. La Lazio dovrà però provare a dimenticare al più presto la sfida di Europa League con il Salisburgo per concentrarsi sul campionato, con il calendario che propone ai biancocelesti un'occasione unica per il riscatto: il derby sentitissimo contro la Roma.

Il tecnico Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa da Formello, si aspetta dai suoi giocatori una risposta di carattere: "Una macchia non può cancellare gli otto mesi meravigliosi disputati dalla squadra. Siamo gli unici ad aver già vinto un trofeo. In classifica siamo appaiati con Inter e Roma che erano state costruite per vincere lo Scudetto. Ho detto ai ragazzi di non dimenticarsi di queste grandissime cose che abbiamo fatto".

Inzaghi quindi carica la squadra: "Abbiamo una partita importantissima che conta tanto sulla classifica e sono sicuro che i ragazzi faranno una grande prestazione. Domani dovremo scendere in campo con uno spirito vincente, schiererò la migliore formazione possibile. Non mi interessa con quale modulo giocherà la Roma, mi importa solo della mia squadra".

Il tecnico preferisce non sbilanciarsi sulla formazione che scenderà in campo ma conferma la presenza di Felipe Anderson: "Sarà della partita, dall'inizio o a gara in corso, sono contento e soddisfatto di quello che sta facendo: è una risorsa importante, ha sempre un atteggiamento propositivo ed in queste sette partite sarà una delle nostre armi migliori".

Infine Inzaghi risponde a Sacchi che lo ha definito allenatore 'italianista' in contrapposizione all'europeista Di Francesco: "Forse se avessimo passato il turno avrei avuto una definizione diversa".