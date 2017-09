Intoppo Milan: problemi con il volo, Biglia salta l'allenamento

Problemi per Vincenzo Montella in vista della sfida contro la Lazio: per problemi di coincidenza di volo Biglia ha saltato l'allenamento pomeridiano.

Il Milan prepara la trasferta domenicale sul campo della Lazio con l'obiettivo di confermare il primato in classifica in Serie A. Per i rossoneri è atteso il debutto da titolare all'Olimpico del grande ex Lucas Biglia, ma intanto il centrocampista argentino non è rientrato dal Sudamerica nei tempi previsti.

Il giocatore, dopo l'impegno con l'Albiceleste nelle qualificazioni a Russia 2018, sarebbe dovuto rientrare oggi a Milanello, in tempo per l'allenamento del pomeriggio, ma così non è stato.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', infatti, il ritardo sarebbe legato a un problema di coincidenza aerea. Con lui non sono rientrati in Italia nemmeno il paraguayano Gustavo Gomez, il colombiano Cristian Zapata e l'ivoriano Franck Kessiè.

Un problema in più per Vincenzo Montella in vista del delicato impegno dell'Olimpico di Roma. Non è da escludere che l'Aeroplanino possa fare a questo punto scelte di formazione differenti rispetto a quanto inizialmente previsto se non ci fossero stati ritardi.