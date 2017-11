Inter, Wanda Nera fissa il prezzo di Icardi: "Vale minimo 200 milioni"

L'agente e moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, intervistata da 'Il Corriere dello Sport', parla del futuro del bomber: "Ha l'Inter nel cuore".

Mauro Icardi è stato uno dei grandi protagonisti dell'Inter nella prima parte della stagione, e con 15 goal in 14 gare condivide al momento lo scettro di bomber principe della Serie A assieme a Ciro Immobile della Lazio.

L'attaccante si sta confermando ad altissimi livelli e su di lui si rincorrono le voci di interessamenti da parte delle big europee, Real Madrid su tutte. A fare chiarezza ha provato la moglie e agente del capitano nerazzurro, Wanda Nara, intervistata in esclusiva da 'Il Corriere dello Sport'.

"L'interesse di Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco? Mauro è un giocatore importante e questi sono top club che lo seguono da tempo. - ha ammesso la procuratrice - È giusto che un attaccante così, uno dei 9 più importanti al mondo, abbia grandi società che si interessano a lui e lo considerano per ciò che vale. Deve far piacere a lui e all’Inter".

Nel calcio però, secondo Wanda Nara, esistono poche certezze. "Se in futuro lo vedo altrove? Difficile dirlo, - ha commentato - ha nel cuore i colori nerazzurri, in questo sport non si sa mai quello che può succedere. Lui ha un contratto, pensa a vincere con l’Inter, è felice di come vanno le cose e punta al massimo. Il futuro però non lo conosce nessuno: l’ultima parola è della società e ci sono offerte che spesso non si possono rifiutare".

Al momento fra Icardi e la società nerazzurra è in corso una trattativa per il rinnovo di contratto. "Il discorso del rinnovo dovete affrontarlo con il club. - ha detto Wanda Nara - Devono essere i dirigenti a dire se il contratto attuale è a posto e cosa vogliono fare. Lui è un giocatore dell’Inter, il capitano e ha sempre dimostrato di tenere alla sua squadra. Noi non chiediamo niente: se la società intende cambiare qualcosa nel contratto, è una sua scelta".

Il nodo sembra essere la clausola rescissoria: "L’ho chiesta io perché ritenevo giusto mettere a un giocatore del suo livello e della sua qualità una clausola da top player. - ha spiegato - Non so se la società vorrà aggiustare la clausola e di conseguenza il suo contratto. Mauro vale minimo 200 milioni, Ogni anno lui sfida se stesso, punta a battere i suoi record e si pone traguardi più alti".