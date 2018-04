Inter-Juventus: sfida totale per Pellegrini, Cristante e Barella

Dal campo al calciomercato: Inter e Juventus si sfidano per 3 giovani italiani promettenti come Pellegrini, Cristante e Barella.

Dal campo la sfida fra Inter e Juventus, in programma sabato sera al Meazza, potrebbe presto trasferirsi sul calciomercato. Entrambi i club, infatti, guardano con interesse a 3 giovani italiani per il centrocampo.

Il primo nome è quello di Lorenzo Pellegrini della Roma. Il giocatore potrebbe essere prelevato dal club giallorosso pagando una clausola fra i 25 e i 30 milioni di euro a seconda delle presenze stagionali da almeno 45 minuti totalizzate, come previsto nel suo contratto. Se Marotta e Paratici sono stati i primi a fiutare l'affare, su di lui si è inserita anche l'Inter su precisa segnalazione di Luciano Spalletti.

Un altro obiettivo comune per il reparto mediano è Bryan Cristante dell'Atalanta. L'ex giocatore del Milan ha segnato ben 11 goal in questa stagione, di cui 7 in Serie A, e fa gola tanto ai nerazzurri quanto ai bianconeri ma il presidente Percassi lo valuta attorno ai 30 milioni di euro.

L'Inter in particolare, come riferisce 'Tuttosport', sogna di poter ripetere con la Dea, club con cui ha un ottimo rapporto, un'operazione in stile Skriniar, pagato la scorsa estate 10 milioni cash con altri 10 di bonus più il cartellino di Caprari (valutato 15).

Il terzo obiettivo è il ventunenne del Cagliari Nicolò Barella, autore di 6 goal in questo campionato, rigori compresi, e in grado di agire da mezzala e da regista. Su di lui c'è da tempo l'interesse dei bianconeri, ma nell'ultimo periodo l'Inter, anche in questo caso in virtù dei rapporti con la società rossoblù, sembra avere messo la freccia, nonostante le richieste molto alte del patron Giulini (40 milioni).

Anche sul calciomercato, insomma, Juventus e Inter sembrano pronte a darsi feroce battaglia. Ma per poter sognare in grande i nerazzurri, che devono far fronte a esigenze stringenti di bilancio, non devono mancare l'obiettivo Champions League, che rischia di sfumare se sabato a San Siro contro la squadra di Allegri non arrivassero i 3 punti.